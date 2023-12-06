«У меня нет проблем с деньгами». Хосе Альварадо планирует отдать призовые дочерям

Разыгрывающий «Нового Орлеана» планирует отдать свои призовые в размере 500 000 долларов дочерям, если «Пеликанс» выиграют внутрисезонный турнир.

«Сейчас у меня нет проблем с деньгами. Мне повезло, что у меня хорошее финансовое положение. Так зачем мне эти дополнительные деньги? Пусть их получат дети. Я не увижу их, обещаю. Я не дотронусь до них.

Это отличный шанс. Многим не так повезло, как мне. Я просто хочу, чтобы эта игра приносила мне счастье, и я не хочу, чтобы мои дети в чем-то нуждались», – сказал Альварадо.