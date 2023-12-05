Майк Браун об игре Харрисона Барнса: «Он многое дает «Сакраменто»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун после матча внутрисезонного турнира с «Новым Орлеаном» (117:127) сказал, что его устраивает игра форварда Харрисона Барнса.
В активе Барнса 4 очка, 4 подбора, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Харрисон многое дает команде. Сегодня он здорово отработал против Зайона (Уильямсон набрал 10 очков – Sports.ru). Да, на его счету не так много набранных очков, как вам бы хотелось, но команда за вечер настреляла 117. Этого вполне достаточно.
Нам нужно лучше справляться с деталями, важными мелочами. И важно понимать, что я не разыгрываю отдельные комбинации под Харрисона. Из-за этого он может выдавать нестабильные показатели», – заявил Браун.
В нынешнем сезоне Барнс набирает 11,8 очка и 3,3 подбора в среднем за игру (15,0 очка и 4,5 подбора в прошлом сезоне).