Майк Браун об игре Харрисона Барнса: «Он многое дает «Сакраменто»

Теги Майк Браун Новый Орлеан Сакраменто НБА Харрисон Барнс Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун после матча внутрисезонного турнира с «Новым Орлеаном» (117:127) сказал, что его устраивает игра форварда Харрисона Барнса.

В активе Барнса 4 очка, 4 подбора, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Харрисон многое дает команде. Сегодня он здорово отработал против Зайона (Уильямсон набрал 10 очков – Sports.ru). Да, на его счету не так много набранных очков, как вам бы хотелось, но команда за вечер настреляла 117. Этого вполне достаточно.

Нам нужно лучше справляться с деталями, важными мелочами. И важно понимать, что я не разыгрываю отдельные комбинации под Харрисона. Из-за этого он может выдавать нестабильные показатели», – заявил Браун.

В нынешнем сезоне Барнс набирает 11,8 очка и 3,3 подбора в среднем за игру (15,0 очка и 4,5 подбора в прошлом сезоне).

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