Чарльз Баркли: «Зайон не в форме. Пока он выезжает за счет таланта»

Теги Новый Орлеан Сакраменто НБА Чарльз Баркли Зайон Уильямсон Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли раскритиковал форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона после матча с «Сакраменто» (127:117).

Уильямсон набрал 10 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата за 28 минут.

«Я впервые вижу, как Зайон играет полный матч. Он не в форме. Он не бегает, выезжает на таланте, никогда не поддерживает быстрый отрыв. Он похож на Джа Морэнта в нападении и защите.

Кто-то должен взяться за него. Зайон будет до некоторой степени успешным, но в потенциале мог бы стать особенным… Если бы он набрал форму, вы бы не захотели играть с его командой.

Шак говорил об остальных ребятах, они действительно хороши. Но определяет все Зайон», – считает Баркли.

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8 комментариев
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Тоже самое писал сегодня в ветке игр. Человек просто пассив. Ноль обострений, минимум атакующих действий. Больше половины игры просто стоял и наблюдал за игрой. Правильных людей бы ему в окружение и это действительно, стала бы машина по уничтожению всего на площадке, как в защите, так и в нападении.
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Зайон не будет Баркли 2.0. Характер у него не тот. Старина Чарльз тоже почти никогда не был в форме, однако вовсю рубился на площадке.
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Ответ Sasha Kurtin
То есть баркли по одному матчу почти "забастил" Зайона... ну круто, чё... у чувака 22+ очка + почти 6 подбор + 5 передач в среднем, без особых травм... ну да, ну да...
Как можно брать всего 6 подборов с такой спиной и прыжком? Это надо избегать мяча?
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Ответ Sasha Kurtin
То есть баркли по одному матчу почти "забастил" Зайона... ну круто, чё... у чувака 22+ очка + почти 6 подбор + 5 передач в среднем, без особых травм... ну да, ну да...
Не говорит баст он. Он говорит, что с такими данными как у Зайона, он мог бы стать особенным. А в итоге из за своего окружения и отношения к игре, он не реализует себя, причём не слабо так.
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То есть баркли по одному матчу почти "забастил" Зайона... ну круто, чё... у чувака 22+ очка + почти 6 подбор + 5 передач в среднем, без особых травм... ну да, ну да...
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Как же Баркли помешан на Зайоне. Там как будто что-то личное
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Не, ну Джа конечно тот еще овощ, но он хотя бы как минимум полезен)

Хотя уже очень скоро, узнаем, кто же Морант для Мемфиса
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Ответ Sasha Kurtin
То есть баркли по одному матчу почти "забастил" Зайона... ну круто, чё... у чувака 22+ очка + почти 6 подбор + 5 передач в среднем, без особых травм... ну да, ну да...
Да он не говорит что он баст, как раз таки обратное, что таланта там вагон - а рабочей этики нуль и вывозит только за счет физ данных своих. Не будет если он следить за собой - атлетизм закончится рано поздно, да и плюс вес даст о себе знать (уже дает, пропустил сезон + 2 сезона по 25 игр).
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