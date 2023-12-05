Чарльз Баркли: «Зайон не в форме. Пока он выезжает за счет таланта»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли раскритиковал форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона после матча с «Сакраменто» (127:117).
Уильямсон набрал 10 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата за 28 минут.
«Я впервые вижу, как Зайон играет полный матч. Он не в форме. Он не бегает, выезжает на таланте, никогда не поддерживает быстрый отрыв. Он похож на Джа Морэнта в нападении и защите.
Кто-то должен взяться за него. Зайон будет до некоторой степени успешным, но в потенциале мог бы стать особенным… Если бы он набрал форму, вы бы не захотели играть с его командой.
Шак говорил об остальных ребятах, они действительно хороши. Но определяет все Зайон», – считает Баркли.
Хотя уже очень скоро, узнаем, кто же Морант для Мемфиса