Чарльз Баркли: «Зайон не в форме. Пока он выезжает за счет таланта»

Легенда НБА, эксперт раскритиковал форварда «Нового Орлеана» после матча с « » (127:117).

Уильямсон набрал 10 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата за 28 минут.

«Я впервые вижу, как Зайон играет полный матч. Он не в форме. Он не бегает, выезжает на таланте, никогда не поддерживает быстрый отрыв. Он похож на Джа Морэнта в нападении и защите.

Кто-то должен взяться за него. Зайон будет до некоторой степени успешным, но в потенциале мог бы стать особенным… Если бы он набрал форму, вы бы не захотели играть с его командой.

Шак говорил об остальных ребятах, они действительно хороши. Но определяет все Зайон», – считает Баркли.