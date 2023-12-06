Леброн Джеймс о спортивном долголетии: «Хочу продолжить борьбу со временем и нанести единственное поражение»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о спортивном долголетии после победы над «Финиксом» (106:103) в четвертьфинале внутрисезонного турнира НБА.

Джеймс, которому в декабре исполнится 39 лет, набрал 31 очко, 8 подборов, 11 передач и 5 перехватов.

«Хочу продолжить борьбу со временем, которая идет уже так давно. Все говорят, что победить невозможно, но я пытаюсь нанести это единственное поражение», – заявил Джеймс.

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4 комментария
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Главное не заиграться в эту игру и не старт бледной тенью самого себя. Надо уметь уйти вовремя. Думаю, он это понимает.
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Овечкин щас тоже её ведёт, но уже получается заметно хуже. Брон рано или поздно тоже сдаст и произойдёт это неожиданно внезапно, в матче ПО каком-нибудь где будет выглядеть как овощ.
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Ответ scorp19
Овечкин щас тоже её ведёт, но уже получается заметно хуже. Брон рано или поздно тоже сдаст и произойдёт это неожиданно внезапно, в матче ПО каком-нибудь где будет выглядеть как овощ.
Леброн по крайней мере, предсезонку пашет как ненормальный, что бы не обосранным подойти к сезону.
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Ответ lexerman17rus
Леброн по крайней мере, предсезонку пашет как ненормальный, что бы не обосранным подойти к сезону.
Верно. Том Брэди так же делал и доиграл до 45 в НФЛ. А там травматизма поболее, чем в НБА.
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