Звездный форвард « » ответил на вопрос о спортивном долголетии после победы над « » (106:103) в четвертьфинале внутрисезонного турнира .

Джеймс, которому в декабре исполнится 39 лет, набрал 31 очко, 8 подборов, 11 передач и 5 перехватов.

«Хочу продолжить борьбу со временем, которая идет уже так давно. Все говорят, что победить невозможно, но я пытаюсь нанести это единственное поражение», – заявил Джеймс.