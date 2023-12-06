« » справились с « » в домашнем четвертьфинале внутрисезонного турнира – 106:103.

Лидер «озерников» записал на свой счет 31 очко, 8 подборов, 11 передач и 5 перехватов.

За 40 минут Джеймс реализовал 12 из 25 с игры и 5 из 6 с линии.

Джеймс стал 3-м игроком в истории калифорнийского клуба, который набрал как минимум 30 очков, 10 передач и 5 перехватов в одном матче. Ранее подобное удавалось лишь (4 раза) и Гэйлу Гудричу.