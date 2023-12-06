Леброн Джеймс выдал 31+8+11+5, «Лейкерс» прошли «Финикс» в четвертьфинале внутрисезонного турнира

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Баскетбол - видео Гэйл Гудрич Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

«Лейкерс» справились с «Финиксом» в домашнем четвертьфинале внутрисезонного турнира НБА – 106:103.

Лидер «озерников» Леброн Джеймс записал на свой счет 31 очко, 8 подборов, 11 передач и 5 перехватов.

За 40 минут Джеймс реализовал 12 из 25 с игры и 5 из 6 с линии.

Джеймс стал 3-м игроком в истории калифорнийского клуба, который набрал как минимум 30 очков, 10 передач и 5 перехватов в одном матче. Ранее подобное удавалось лишь Мэджику Джонсону (4 раза) и Гэйлу Гудричу.

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10 комментариев
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Легенда! 🔥🔥🔥
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ну в конце Остин Ривс зарешал , Леброн доверил бросок а он попал треху, до этого смазал два, нервы норм у него , а Леброн как всегда тащит
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Король в деле
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И это в 38 лет
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невероятное здоровье.
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Живая легенда баскетбола и в целом спорта 💪🏼💪🏼
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Ответ Mr.BadGuy
И это в 38 лет
39 будет в этом месяце,на излете 4 десятка дед дает фору всей лиге . G.O.A.T
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и это в 68 лет
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просто хочет еще один титул в коллекцию, ну и почетно выиграть первый такой турнир, хоть он и выглядит пока нелепо
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Ответ DaniZero
ну в конце Остин Ривс зарешал , Леброн доверил бросок а он попал треху, до этого смазал два, нервы норм у него , а Леброн как всегда тащит
Три смазал
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