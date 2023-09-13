Брэндон Ингрэм начнет переговоры о продлении контракта с «Пеликанс» следующим летом

Форвард «Нового Орлеана» подождет до следующего лета, прежде чем приступить к переговорам о продлении контракта с клубом, сообщает New Orleans Times-Picayune со ссылкой на несколько источников.

До окончания пятилетнего контракта Ингрэма, подписанного с «Пеликанс» в 2020 году, осталось два года. За предстоящий сезон форвард заработает 33,8 миллиона долларов, за сезон-2024/25 – 36 млн.

Ингрэм имеет право подписать продление контракта с «Пеликанс» до начала регулярного чемпионата в октябре.

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