Йонас Валанчюнас заинтересован в продлении контракта с «Пеликанс»

Центровой «Нового Орлеана» заинтересован в продлении контракта с клубом, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Центровой сборной Литвы имеет право на новое продление контракта с «Пеликанс». Летом 2021 года Валанчюнас продлил соглашение с клубом на 2 года и 33,1 миллиона долларов.

Если стороны не продлят контракт, Валанчюнас станет свободным агентом летом 2024 года.

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