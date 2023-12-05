Миленко Богичевич: «Брэндон Гарретт нам точно поможет»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Брэндон Гарретт Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал возвращение в саратовскую команду американского центрового Брэндона Гарретта.

«Мы рады, что Брэндон возвращается в нашу команду. Наверняка, многие знают и помнят его. Он хороший парень, настоящий профессионал и отличный баскетболист.

У нас сложилась командная химия, в которую Брэндон впишется и сможет нам помочь. Это очень важно для нас. Гарретт знает клуб, площадку, у него есть опыт игры в Лиге ВТБ. Он нам точно поможет»», – сказал тренер.

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