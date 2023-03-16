Брэндон Гарретт: «Для «Автодора» попадание в плей-офф является приоритетом»

Форвард « » Брэндон Гарретт накануне матча против «Астаны» заявил, что главной задачей саратовской команды является выход в плей-офф.

«Сейчас стараемся избавиться от мыслей о последнем поражении, усердно работая и готовясь к следующему матчу с «Астаной». Для нас попадание в плей-офф является приоритетом, и мы знаем, какой путь предстоит пройти, чтобы получить этот шанс.

Будем признательны всевозможной поддержке болельщиков на матче в четверг. Давайте продолжим сражаться вместе в каждом матче, друг за друга!» – сказал американец.

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