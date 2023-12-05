Брэндон Гарретт вернулся в «Автодор»

« » объявил о возвращении в команду центрового Брэндона Гарретта (33 года, 206 см, 100 кг). Стороны заключили контракт до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Гарретт уже выступал за саратовскую команду. Американский бигмен принял участие в 28 матчах Лиги ВТБ (все – в стартовом составе), набирая в среднем 11,2 очка, 5,5 подбора и 1,1 перехвата за встречу. Он был третьим в команде по результативности, вторым – по подборам и перехватам.

Летом 2023 года Гарретт перешел в израильский «Хапоэль Галиль Элион», который недавно покинул из-за военных действий в стране.