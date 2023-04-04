Брэндон Гарретт: «Поддержание высокого морального духа станет ключевым фактором в третьей игре с ЦСКА»
Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт назвал ключевой фактор в предстоящем третьем матче серии 1/4 финала Лиги ВТБ против ЦСКА (0-2).
«Поддержание высокого морального духа среди команды станет ключевым фактором в третьей игре. Продолжаем готовиться и ждем еще одной возможности против ЦСКА.
Будем очень рады, если наш шестой игрок – болельщики «Автодора» – массово придет в среду, как это было на протяжении всего сезона. Очень ценим вашу поддержку. С нетерпением ждем встречи со всеми 5 апреля, давайте продолжим сражаться вместе!» – сказал Гарретт.
Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!
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