Брэндон Гарретт: «Поддержание высокого морального духа станет ключевым фактором в третьей игре с ЦСКА»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Брэндон Гарретт Баскетбол

Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт назвал ключевой фактор в предстоящем третьем матче серии 1/4 финала Лиги ВТБ против ЦСКА (0-2).

«Поддержание высокого морального духа среди команды станет ключевым фактором в третьей игре. Продолжаем готовиться и ждем еще одной возможности против ЦСКА.

Будем очень рады, если наш шестой игрок – болельщики «Автодора» – массово придет в среду, как это было на протяжении всего сезона. Очень ценим вашу поддержку. С нетерпением ждем встречи со всеми 5 апреля, давайте продолжим сражаться вместе!» – сказал Гарретт.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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