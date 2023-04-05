Брэндон Гарретт: «Поддержание высокого морального духа станет ключевым фактором в третьей игре с ЦСКА»

Форвард « » Брэндон Гарретт рассказал о ключевых моментах перед третьим матчем серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (0-2).

«Поддержание высокого морального духа среди команды станет ключевым фактором в третьей игре. Мы продолжаем готовиться и ждем еще одной возможности против ЦСКА.

Будем очень рады, если наш шестой игрок – болельщики «Автодора» – массово придет в среду, как это было на протяжении всего сезона. Мы очень ценим вашу поддержку. С нетерпением ждем встречи со всеми 5 апреля, давайте продолжим сражаться вместе!» – заявил Гарретт.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР