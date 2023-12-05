Анферни Саймонс близок к возвращению в строй. Из-за травмы он принял участие всего в одном матче сезона

Защитник « » близок к возвращению на площадку после травмы.

Саймонс уже возобновил тренировки, «Блэйзерс» ожидают, что он вернется «со дня на день».

24-летний Саймонс получил разрыв связки большого пальца в первом матче сезона с «Клипперс» в конце октября. После этого он перенес операцию и восстанавливался.

В минувшем сезоне Анферни набирал 21,1 очка и 4,1 передачи в среднем за игру.