Анферни Саймонс близок к возвращению в строй. Из-за травмы он принял участие всего в одном матче сезона
Защитник «Портленда» Анферни Саймонс близок к возвращению на площадку после травмы.
Саймонс уже возобновил тренировки, «Блэйзерс» ожидают, что он вернется «со дня на день».
24-летний Саймонс получил разрыв связки большого пальца в первом матче сезона с «Клипперс» в конце октября. После этого он перенес операцию и восстанавливался.
В минувшем сезоне Анферни набирал 21,1 очка и 4,1 передачи в среднем за игру.