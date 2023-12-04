Джерами Грант получил сотрясение мозга в игре с «Ютой»

Теги травмы Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

«Портленд» объявил, что форвард Джерами Грант был включен в протокол НБА по сотрясению мозга. Сроки восстановления баскетболиста не сообщаются.

Грант покинул субботний матч с «Ютой» в заключительной четверти и не вернулся на паркет.

Форвард реализовал 1 из 9 с игры и завершил встречу с 9 набранными очками и 3 потерями.

Грант, который заключил с «Блэйзерс» летом 5-летнее соглашение на 160 миллионов долларов, набирает в среднем 22,1 очка и 3,8 подбора при 43,7% с игры и 41,2% из-за дуги.

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