Семью девушки, которая вовлечена в историю с Гидди, будет представлять Глория Оллред. Она известна как «защитник женщин в делах против влиятельных мужчин и знаменитостей»

Теги происшествия НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Адвокат Глория Оллред подтвердила, что она представляет семью девушки, с которой, как утверждается, вступил в интимные отношения разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди.

Как отмечает ESPN, Оллред на протяжении десятилетий была известным защитником женщин в делах против влиятельных мужчин и знаменитостей. 

На прошлой неделе полицейское управление Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, сообщило, что детективы проводят расследование, так как предполагается, что девушка на момент встречи с Гидди была несовершеннолетней. До этого НБА объявила о начале собственного расследования.

Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.

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8 комментариев
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Ух, ну ждём разворота ситуации на 180 градусов. Не тупая малолетка проникла обманом в клуб для взрослых, а похотливый австралийский пёс ворвался в детский сад.
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Нашли блин влиятельного мужчину. Хватит душить пацана !
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Передумала девочка после разговора с родителями.
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ну всё, сейчас вытрясут этого Гиди...
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Предлагаю самому гуманному суду в мире набутылить ночной клуб, который пустил малолетку, набутылить при достижении совершеннолетия бывшую малолетку, которая обманом проникла в клуб и создала проблем мейдийному пацану с общественностью, спонсорами, клубом.
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Ответ Taxi64
ну всё, сейчас вытрясут этого Гиди...
да не вытрясут, там 0 шансов имхо. Это скорее форма шантажа такая, либо ты и лига нам деняк даете, либо мы вам все нервы вымотаем и будем несколько лет по судам гонять. Надеюсь Гидди и клуб не пойдут на поводу у шантажистов
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Видимо, решили, что с Гидди можно высосать больше, чем то, что он, без сомнений, уже заплатил для урегулирования ситуации. Думаю, сама девочка тут ни при чём, ей-то, скорее всего, хочется, чтобы всё это просто завершилось. А вот родителям и всем тем, кто желает нагреть руки на этой ситуации, желаю не получить ни цента.
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Ответ Holo Dilnick
Ух, ну ждём разворота ситуации на 180 градусов. Не тупая малолетка проникла обманом в клуб для взрослых, а похотливый австралийский пёс ворвался в детский сад.
Незнание не освобождает от ответственности
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