Семью девушки, которая вовлечена в историю с Гидди, будет представлять Глория Оллред. Она известна как «защитник женщин в делах против влиятельных мужчин и знаменитостей»
Адвокат Глория Оллред подтвердила, что она представляет семью девушки, с которой, как утверждается, вступил в интимные отношения разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди.
Как отмечает ESPN, Оллред на протяжении десятилетий была известным защитником женщин в делах против влиятельных мужчин и знаменитостей.
На прошлой неделе полицейское управление Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, сообщило, что детективы проводят расследование, так как предполагается, что девушка на момент встречи с Гидди была несовершеннолетней. До этого НБА объявила о начале собственного расследования.
Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.