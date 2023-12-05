Адвокат Глория Оллред подтвердила, что она представляет семью девушки, с которой, как утверждается, вступил в интимные отношения разыгрывающий «Оклахомы» .

Как отмечает ESPN, Оллред на протяжении десятилетий была известным защитником женщин в делах против влиятельных мужчин и знаменитостей.

На прошлой неделе полицейское управление Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, сообщило, что детективы проводят расследование, так как предполагается, что девушка на момент встречи с Гидди была несовершеннолетней. До этого объявила о начале собственного расследования.

Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.