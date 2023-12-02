Джош Гидди провел с несовершеннолетней девушкой одну ночь в 2021 году (The New York Post)
Предполагаемая встреча Джоша Гидди с несовершеннолетней девушкой произошла два года назад, и, согласно источникам, они провели вместе всего одну ночь, сообщает The New York Post.
Утверждается, что 21-летний защитник «Тандер» считал, что девушке из Калифорнии, рядом с которой он изображен без рубашки на фотографиях, просочившихся в социальные сети, было 19 лет, когда они встретились в ночном клубе в 2021 году.
The New York Post определил клуб в Оклахома-Сити, показанный на видео, и выяснил, что в этот клуб разрешен вход только людям старше 18 лет.
Согласно источникам, после того, как на следующий день выяснилось, что девушке меньше 18 лет, Гидди разорвал с ней отношения.
Возраст согласия в Оклахоме — 16 лет, в Калифорнии — 18.
Я смотрю в Калифорнии традиционные ценности чтут похлеще чем у нас
Откуда при этом сама девушка, не имеет значения.
Поэтому, тут говорить не о чем...
Вилка с возрастом понятно имеется, но в Калифорнии суд присяжных не присудит срок Гидди только на основании возраста согласия, там вилка предусмотренных наказаний также достаточно обширная.