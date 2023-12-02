Джош Гидди провел с несовершеннолетней девушкой одну ночь в 2021 году (The New York Post)

Теги происшествия НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Предполагаемая встреча Джоша Гидди с несовершеннолетней девушкой произошла два года назад, и, согласно источникам, они провели вместе всего одну ночь, сообщает The New York Post.

Утверждается, что 21-летний защитник «Тандер» считал, что девушке из Калифорнии, рядом с которой он изображен без рубашки на фотографиях, просочившихся в социальные сети, было 19 лет, когда они встретились в ночном клубе в 2021 году.

The New York Post определил клуб в Оклахома-Сити, показанный на видео, и выяснил, что в этот клуб разрешен вход только людям старше 18 лет.

Согласно источникам, после того, как на следующий день выяснилось, что девушке меньше 18 лет, Гидди разорвал с ней отношения.

Возраст согласия в Оклахоме — 16 лет, в Калифорнии — 18.

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14 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Возраст согласия в Оклахоме — 16 лет, в Калифорнии — 18. Я смотрю в Калифорнии традиционные ценности чтут похлеще чем у нас
В Калифорнии аномальный переизбыток несовершеннолетних смазливых девиц и парней. До Голливуда доехали на последние деньги, возвращаться стыдно и не на что. Большая часть неудачников занимается проституцией, поэтому там и не снижают возраст согласия.
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Возраст согласия в Оклахоме — 16 лет, в Калифорнии — 18.

Я смотрю в Калифорнии традиционные ценности чтут похлеще чем у нас
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Ответ Ебздрогыч
Возраст согласия в Оклахоме — 16 лет, в Калифорнии — 18. Я смотрю в Калифорнии традиционные ценности чтут похлеще чем у нас
а точно традиционные ценности это не с 16?
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А дело по совращению, которое пытаются пришить, рассматривает по фактическому месту этого самого совращения или по месту жительства потерпевшей стороны? Если по месту свершения, то получается интересная штука: 17летняя барышня из Калифорнии может поехать в ту же Оклахому, цепануть паренька, провести с ним ночь - и всё будет норм, потому что возраст согласия с 16 лет. И наоборот, 17летняя девушка, поехав в гости в условный Сакраменто, могла бы попасть в оказию от незнания местного закона, потому что у нее дома в 17 уже можно))
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Вообще сомнительно, что этот вброс правдивый, линия защиты не может строиться на такой чуши, если зарегистрирован твит брату девушки от Гидди. Там явно было знакомство более продолжительное, чем один вечер.
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Затаскают пацана теперь
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Какие отношения он прекратил ? Подцепил в клубе бабу на одну ночь.
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Там сейчас нарисовался главный вопрос, ей на тот момент было 13 или 15 лет
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Вероятно всю ночь беседовали о поэзии вагантов, о глобальном потеплении, о проблемах сохранения популяции белых носорогов.
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Раз дело было в Оклахоме, то и рассматривать инцидент надо с т.з. законов Оклахомы, а они нарушены не были, т.к. девушке больше 16 лет.
Откуда при этом сама девушка, не имеет значения.
Поэтому, тут говорить не о чем...
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Ответ Archer_Great
А дело по совращению, которое пытаются пришить, рассматривает по фактическому месту этого самого совращения или по месту жительства потерпевшей стороны? Если по месту свершения, то получается интересная штука: 17летняя барышня из Калифорнии может поехать в ту же Оклахому, цепануть паренька, провести с ним ночь - и всё будет норм, потому что возраст согласия с 16 лет. И наоборот, 17летняя девушка, поехав в гости в условный Сакраменто, могла бы попасть в оказию от незнания местного закона, потому что у нее дома в 17 уже можно))
Непохоже, что дело пытаются "пришить". Напротив, никому это дело не нужно, но пришлось завести, вовсе не реагировать невозможно при таком резонансе.
Вилка с возрастом понятно имеется, но в Калифорнии суд присяжных не присудит срок Гидди только на основании возраста согласия, там вилка предусмотренных наказаний также достаточно обширная.
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Ответ Eugenie Nation
Там сейчас нарисовался главный вопрос, ей на тот момент было 13 или 15 лет
Одиннадцатый класс, там трудно быть в таком диапазоне. Скорее от 15 до 17.
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