Де’Аарон Фокс и Джулиус Рэндл – лучшие игроки 6-й недели НБА

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс и тяжелый форвард « » названы лучшими игроками шестой недели регулярки-2023/24 в своих конференциях.

«Кингз» выиграли 2 из 3 матчей. Фокс набирал в среднем 31,7 очка, 8,7 передачи и 6 подборов при 50,8% с игры и 36,4% из-за дуги.

«Никс» победили 3 раза подряд. Показатели Рэндла составили 24,7 очка,13,3 подбора и 7,3 передачи при 54,9% точности с игры и 31,3% попаданий издали.