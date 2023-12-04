Де’Аарон Фокс и Джулиус Рэндл – лучшие игроки 6-й недели НБА
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс и тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл названы лучшими игроками шестой недели регулярки-2023/24 в своих конференциях.
«Кингз» выиграли 2 из 3 матчей. Фокс набирал в среднем 31,7 очка, 8,7 передачи и 6 подборов при 50,8% с игры и 36,4% из-за дуги.
«Никс» победили 3 раза подряд. Показатели Рэндла составили 24,7 очка,13,3 подбора и 7,3 передачи при 54,9% точности с игры и 31,3% попаданий издали.