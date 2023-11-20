Де’Аарон Фокс и Джейлен Брансон – лучшие игроки 4-й недели НБА

Теги Нью-Йорк Сакраменто НБА Де'Аарон Фокс Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающие Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и Джейлен БрансонНью-Йорк») названы лучшими игроками четвертой недели регулярки-2023/24 в своих конференциях.

«Кингз» добились четырех побед. Фокс вернулся после травмы и набирал в среднем 32,3 очка, 6,3 передачи и 4,8 подбора при 52,3% с игры и 44,4% из-за дуги.

«Никс» выиграли три из четырех противостояний. Показатели Брансона составили 28,5 очка, 6,5 передачи и 3,5 подбора при 47,6% реализации с игры и 54,3% трехочковых (8,8 попытки).

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