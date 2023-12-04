Родриг Бобуа вылетел на три недели, Уилл Клайберн – на шесть

Защитник « » пропустит около трех недель из-за травмы спины, объявил клуб.

В 7 матчах чемпионата Турции 35-летний француз набирает в среднем 19,1 очка, 3,6 передачи и 3,3 подбора при 50% реализации из-за дуги.

Легкий форвард также выбыл с повреждением: «Эфес» ожидает, что американец пропустит минимум 6 недель с травмой ноги.

Бывший игрок ЦСКА в турецкой лиге приносит своей команде 12,8 очка и 5,6 подбора в среднем за матч.