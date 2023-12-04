Родриг Бобуа вылетел на три недели, Уилл Клайберн – на шесть
Защитник «Анадолу Эфеса» Родриг Бобуа пропустит около трех недель из-за травмы спины, объявил клуб.
В 7 матчах чемпионата Турции 35-летний француз набирает в среднем 19,1 очка, 3,6 передачи и 3,3 подбора при 50% реализации из-за дуги.
Легкий форвард Уилл Клайберн также выбыл с повреждением: «Эфес» ожидает, что американец пропустит минимум 6 недель с травмой ноги.
Бывший игрок ЦСКА в турецкой лиге приносит своей команде 12,8 очка и 5,6 подбора в среднем за матч.