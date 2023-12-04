«Милан» готовит отставку Этторе Мессины с поста главного тренера. Он станет президентом клуба
Неудачно стартовавший в новом сезоне «Милан» готовит отставку главного тренера Этторе Мессины.
Ожидается, что Мессина станет президентом клуба. Сам 64-летний итальянец несколько дней назад говорил о том, что планирует завершить карьеру на руководящей должности в клубе.
«Милан» занимает 15-е место в Евролиге (4-7) и 8-ю строчку в Серии А (5-5).
Место Мессины должен занять кто-то из его нынешних ассистентов.
П.С. я не про место президента)