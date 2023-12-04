«Милан» готовит отставку Этторе Мессины с поста главного тренера. Он станет президентом клуба

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии отставки Милан Баскетбол

Неудачно стартовавший в новом сезоне «Милан» готовит отставку главного тренера Этторе Мессины.

Ожидается, что Мессина станет президентом клуба. Сам 64-летний итальянец несколько дней назад говорил о том, что планирует завершить карьеру на руководящей должности в клубе.

«Милан» занимает 15-е место в Евролиге (4-7) и 8-ю строчку в Серии А (5-5).

Место Мессины должен занять кто-то из его нынешних ассистентов.

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2 комментария
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Не стоило и назначать в 2019.
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Наконец то!
П.С. я не про место президента)
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