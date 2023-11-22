Кевин Пангос ведет переговоры с «Жальгирисом»
Разыгрывающий «Милана» Кевин Пангос ведет переговоры с литовским «Жальгирисом», сообщает журналист BasketNews Йонас Лексас.
По его информации, защитник в данный момент – главная цель «Жальгириса», но проблемным вопросом является его действующий контракт с итальянским грандом.
В пяти матчах Евролиги канадец набирал в среднем 7,2 очка, 3 передачи и 1,8 подбора в среднем за игру при 37,1% реализации с игры и 30% из-за дуги.
Ранее главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что готов прекратить сотрудничество с баскетболистом.
«Этот водитель не подходит нашей машине. Пангос не тот человек, который сможет заставить эту команду играть», – заявил Мессина.
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