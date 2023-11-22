Кевин Пангос ведет переговоры с «Жальгирисом»

Разыгрывающий «Милана» ведет переговоры с литовским «Жальгирисом», сообщает журналист BasketNews Йонас Лексас.

По его информации, защитник в данный момент – главная цель « », но проблемным вопросом является его действующий контракт с итальянским грандом.

В пяти матчах канадец набирал в среднем 7,2 очка, 3 передачи и 1,8 подбора в среднем за игру при 37,1% реализации с игры и 30% из-за дуги.

Ранее главный тренер « » заявил, что готов прекратить сотрудничество с баскетболистом.

«Этот водитель не подходит нашей машине. Пангос не тот человек, который сможет заставить эту команду играть», – заявил Мессина.