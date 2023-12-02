Этторе Мессина: «Я стану президентом «Милана»

Главный тренер « » заявил, что планирует стать новым президентом клуба.

«Когда придет время, я стану президентом клуба, потому что именно об этом просили меня господин Джорджио Армани и господин Лео Делл’Орко. Я чувствую себя прекрасно в «Милане», поэтому буду уважать их желание.

Да, конечно, я завершу карьеру здесь, в «Милане», потому что чувствую себя здесь прекрасно и потому что нам еще предстоит много работы», – сказал Мессина.