Этторе Мессина: «Я стану президентом «Милана»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что планирует стать новым президентом клуба.

«Когда придет время, я стану президентом клуба, потому что именно об этом просили меня господин Джорджио Армани и господин Лео Делл’Орко. Я чувствую себя прекрасно в «Милане», поэтому буду уважать их желание.

Да, конечно, я завершу карьеру здесь, в «Милане», потому что чувствую себя здесь прекрасно и потому что нам еще предстоит много работы», – сказал Мессина.

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