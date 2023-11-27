Двукратный MVP Никола Йокич считает, что бигмэна « » ждет большое будущее.

«Он выкладывается на максимум. Совершает ошибки, и это нормально. СМИ никоим образом ему не помогают, но Виктор привыкнет к этому. Потому что парню 19 лет. Он изменит баскетбол, 100%», – сказал Йокич на пресс-конференции после победы над «Сперс» (132:120).

Вембаньяма набрал 22 очка (7 из 17 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 6 перехватов и 4 блок-шота при 3 потерях.