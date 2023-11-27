Никола Йокич о Вембаньяме: «Он изменит баскетбол, 100%»
Двукратный MVP Никола Йокич считает, что бигмэна «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму ждет большое будущее.
«Он выкладывается на максимум. Совершает ошибки, и это нормально. СМИ никоим образом ему не помогают, но Виктор привыкнет к этому. Потому что парню 19 лет. Он изменит баскетбол, 100%», – сказал Йокич на пресс-конференции после победы над «Сперс» (132:120).
Вембаньяма набрал 22 очка (7 из 17 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 6 перехватов и 4 блок-шота при 3 потерях.
Новых Йокичей так то логичнее ждать, так как там все в первую очередь на скилах построено.
Это конечно не говорит, что Вемби будет таким же универсальным атакующим монстром, но его 27 процентов точно будут значительно лучше !
Играй он ближе к кольцу, то 25 бы без проблем пробивал уже сейчас с нормальным процентом