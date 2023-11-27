Никола Йокич о Вембаньяме: «Он изменит баскетбол, 100%»

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Никола Йокич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Двукратный MVP Никола Йокич считает, что бигмэна «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму ждет большое будущее.

«Он выкладывается на максимум. Совершает ошибки, и это нормально. СМИ никоим образом ему не помогают, но Виктор привыкнет к этому. Потому что парню 19 лет. Он изменит баскетбол, 100%», – сказал Йокич на пресс-конференции после победы над «Сперс» (132:120).

Вембаньяма набрал 22 очка (7 из 17 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 6 перехватов и 4 блок-шота при 3 потерях.

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22 комментария

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Денис Храпунов
А как он его изменит то. Поставят на поток производство 224сантиметровых лёгких форвардов? После Дюранта, до сих пор ни одного нового Дюранта не пришло.
Новых Йокичей так то логичнее ждать, так как там все в первую очередь на скилах построено.
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Rick Sorkin
Ответ Lay's
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Так ли его бросок хорош — это большой вопрос
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Kemal Gul
Слишком громкие слова. Изменит лигу, возможно, как её сейчас меняет сам Йокич, но до этого ещё очень далеко и вообще не факт, что случится. Но вот как чувак с такой нестандартной антропометрией изменит баскетбол в целом? Чтобы это сделать, нужно создать тренд, заставить даже детишек повторять то, что делаешь ты. Карри, например, изменил игру, потому что сейчас каждый школьник норовит научиться попадать издали, и не нужно обладать уникальной физухой или ростом, чтобы это делать. А вот как детишки будут повторять за 224 см Вемби? Будут есть растишку тоннами и висеть на турнике часами? Уникальность Вембаньямы именно в сочетании стиля и антропометрии, а не только в стиле, и если природа так не одарила, то и учиться у него не получится. А природа так не одарила 99.9% населения земли
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kern-dll
Ответ Денис Храпунов
А как он его изменит то. Поставят на поток производство 224сантиметровых лёгких форвардов? После Дюранта, до сих пор ни одного нового Дюранта не пришло. Новых Йокичей так то логичнее ждать, так как там все в первую очередь на скилах построено.
Изменить можно по разному. Как вариант, можно доминировать настолько, что лиге придется правила менять. Или в межсезонье устроить большое шоу из собственного переезда в другую команду. Это ж тоже многое изменило, правильно? )
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Pipa23King
Ответ Rick Sorkin
Так ли его бросок хорош — это большой вопрос
К слову, КД бросил трехи в первом сезоне с процентом 28.8!
Это конечно не говорит, что Вемби будет таким же универсальным атакующим монстром, но его 27 процентов точно будут значительно лучше !
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Карлик на гормонах
Что, наконец-то начнут хайпить чуваков, начиная с 2-3 сезона карьеры в НБА, а не со старшей школы? Да не, бред какой-то
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matheus
Ответ Rick Sorkin
Так ли его бросок хорош — это большой вопрос
Ну со средней вполне хорош. Всю стату убивают трешки с ведения, которые он вообще непонятно зачем бросает в таком количестве. Ну это из тех игр, что я видел, болелы Сперс поправят если не прав.
Играй он ближе к кольцу, то 25 бы без проблем пробивал уже сейчас с нормальным процентом
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azfotki
Ответ Yony
Одна травма — и конец
у него уже была травма и нехилая несколько лет назад и ничего..плюс чувак каждый день дополнительно работает над супинацией и ротацией и растяжкой в динамике и статике. Поэтому 1 травмы не хватит,чтоб был конец...вот если начнут хрящи разрушаться сами от такой антропометрии,то да,это будет постепенный конец
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azfotki
Ответ scorp19
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трешка лучше,но при том,что француз делает аж на 2 попытки больше,а чем больше бросаешь,тем сильнее проседает процент,если ты не Стеф Кари,а с игры Вемба 50+ процентов кладет.а Порзи в первом сезоне 43...штрафные они с одинаковым процентом клали,а остальные показатели у Вембы в первом сезоне лучше, включая рост,который тоже свои бусты даст)
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Yony
Ответ magzhan shymbayev
могут правила поменять как было с Шакил
Сперва с улитом— эт я про штрафные))
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magzhan shymbayev
Ответ Kemal Gul
Слишком громкие слова. Изменит лигу, возможно, как её сейчас меняет сам Йокич, но до этого ещё очень далеко и вообще не факт, что случится. Но вот как чувак с такой нестандартной антропометрией изменит баскетбол в целом? Чтобы это сделать, нужно создать тренд, заставить даже детишек повторять то, что делаешь ты. Карри, например, изменил игру, потому что сейчас каждый школьник норовит научиться попадать издали, и не нужно обладать уникальной физухой или ростом, чтобы это делать. А вот как детишки будут повторять за 224 см Вемби? Будут есть растишку тоннами и висеть на турнике часами? Уникальность Вембаньямы именно в сочетании стиля и антропометрии, а не только в стиле, и если природа так не одарила, то и учиться у него не получится. А природа так не одарила 99.9% населения земли
могут правила поменять как было с Шакил
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A. V.
Ответ A. V.
Ну как, как он его изменит? Всё, через три года будет принципиально другой баскетбол?
Конкретно против него изменится тактика игры, но принципиально, стратегически баскет не поменяется
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azfotki
Ответ matheus
Ну со средней вполне хорош. Всю стату убивают трешки с ведения, которые он вообще непонятно зачем бросает в таком количестве. Ну это из тех игр, что я видел, болелы Сперс поправят если не прав. Играй он ближе к кольцу, то 25 бы без проблем пробивал уже сейчас с нормальным процентом
Сто процентов так и есть. Бросает с ведения,тк Поп в первом сезоне ему дал карт бланш,как и Сохану на пг...оттого ,кстати,куча поражений...потому что дают молодым пробывать все,чтоб точно знать,что улучшается и что нет,над чем работать,а что уже сейчас можно использовать. Ну и дают опыт получать,без особого заточения в схемы.
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azfotki
Ответ Pipa23King
К слову, КД бросил трехи в первом сезоне с процентом 28.8! Это конечно не говорит, что Вемби будет таким же универсальным атакующим монстром, но его 27 процентов точно будут значительно лучше !
И с игры у Дюранта в первом сезоне было 43 процента,а у Вембы 50+...подборов и блоков у француза больше, перехваты и передачи плюс минус сопоставимо...будет работать над собой,вырастет в монстра. Главное,чтоб без травм пока понемногу массу набирает.
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Павел Егоров
Ответ Денис Храпунов
А как он его изменит то. Поставят на поток производство 224сантиметровых лёгких форвардов? После Дюранта, до сих пор ни одного нового Дюранта не пришло. Новых Йокичей так то логичнее ждать, так как там все в первую очередь на скилах построено.
Дюранта с алиэкспресс в расчёт не берешь? (Ингрэм)
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Дядя Санжар
Никола ерунды не скажет
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Yony
Одна травма — и конец
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quznez
Интересно, а были ли уже мысли о засчитывании суммы перехвато/блоков в статке? Он ведь по сути трипл сделал, 22-11 и 10 прерываний атак.
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