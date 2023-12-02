Грегг Попович: «Все время повторяем одни и те же ошибки. Нам надо разобраться с потерями и фолами»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович назвал главную проблему команды во время 14-матчевой серии поражений.
В пятницу «Сперс» уступили «Новому Орлеану» со счетом 106:121.
«Команда очень старалась, отличное усилие на второй день бэк-ту-бэка, но мы все время повторяем одни и те же ошибки. 19 потерь стали серьезной проблемой, а еще у нас было много фолов в нарушение игровой дисциплины.
Нам надо разобраться с двумя этими вещами – потерями и фолами», – считает Попович.
Антирекорд «Сперс» по поражениям подряд был установлен в прошлом сезоне – 16.