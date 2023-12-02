Грегг Попович: «Все время повторяем одни и те же ошибки. Нам надо разобраться с потерями и фолами»

Теги Новый Орлеан Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович назвал главную проблему команды во время 14-матчевой серии поражений.

В пятницу «Сперс» уступили «Новому Орлеану» со счетом 106:121.

«Команда очень старалась, отличное усилие на второй день бэк-ту-бэка, но мы все время повторяем одни и те же ошибки. 19 потерь стали серьезной проблемой, а еще у нас было много фолов в нарушение игровой дисциплины.

Нам надо разобраться с двумя этими вещами – потерями и фолами», – считает Попович.

Антирекорд «Сперс» по поражениям подряд был установлен в прошлом сезоне – 16.

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