Лэрри Берд: «У Майкла Джордана не было командного менталитета в начале карьеры, потому что у него не было команды»
Легенда «Бостона» Лэрри Берд в своей книге «Когда игра была нашей» объяснил, почему Майкл Джордан не был командным игроком в первых трех сезонах в НБА.
«Раньше говорили, что у Майкла нет командного менталитета. Это было связано с тем, что у него не было команды.
Он забрасывал из-за дуги, проходил под кольцо. Его опекали почти все игроки нашей команды. Очевидно, что он был очень талантлив. Они оставались в игре благодаря его важным попаданиям.
Мы не могли его остановить. Мы пытались оттенить его. Но у него был особый талант», – написал Берд.