Лэрри Берд: «У Майкла Джордана не было командного менталитета в начале карьеры, потому что у него не было команды»

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Бостон Чикаго НБА Баскетбол

Легенда «Бостона» Лэрри Берд в своей книге «Когда игра была нашей» объяснил, почему Майкл Джордан не был командным игроком в первых трех сезонах в НБА.

«Раньше говорили, что у Майкла нет командного менталитета. Это было связано с тем, что у него не было команды.

Он забрасывал из-за дуги, проходил под кольцо. Его опекали почти все игроки нашей команды. Очевидно, что он был очень талантлив. Они оставались в игре благодаря его важным попаданиям.

Мы не могли его остановить. Мы пытались оттенить его. Но у него был особый талант», – написал Берд.

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1 комментарий
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Собственно это и делает его выше всех остальных! Вообще это лучшая черта игроков тех лет- делать свою команду лучше,а не бежать в другую ща гайками и тепличными условиями
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