Лэрри Берд: «У Майкла Джордана не было командного менталитета в начале карьеры, потому что у него не было команды»

Легенда « » в своей книге «Когда игра была нашей» объяснил, почему не был командным игроком в первых трех сезонах в .

«Раньше говорили, что у Майкла нет командного менталитета. Это было связано с тем, что у него не было команды.

Он забрасывал из-за дуги, проходил под кольцо. Его опекали почти все игроки нашей команды. Очевидно, что он был очень талантлив. Они оставались в игре благодаря его важным попаданиям.

Мы не могли его остановить. Мы пытались оттенить его. Но у него был особый талант», – написал Берд.