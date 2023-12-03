Эртурул Эрдоган: «Не показали себя в нападении, не защищались, не делили мяч и не играли как сплоченная команда»

Главный тренер «Руны» назвал причины поражения от « » в гостевом матче Лиги ВТБ (66:79).

«Почему сегодня проиграли? Все достаточно просто – не показали себя в нападении, не защищались, не делили мяч и не играли как сплоченная команда, в целом.

Конечно, поздравляем саратовскую команду. Для «Автодора» это была очень важная победа. Они сегодня играли намного лучше нас», – сказал Эрдоган.