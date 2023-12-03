Эртурул Эрдоган: «Не показали себя в нападении, не защищались, не делили мяч и не играли как сплоченная команда»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган назвал причины поражения от «Автодора» в гостевом матче Лиги ВТБ (66:79).

«Почему сегодня проиграли? Все достаточно просто – не показали себя в нападении, не защищались, не делили мяч и не играли как сплоченная команда, в целом.

Конечно, поздравляем саратовскую команду. Для «Автодора» это была очень важная победа. Они сегодня играли намного лучше нас», – сказал Эрдоган.

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