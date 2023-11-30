Джеремайя Хилл: «Русский язык – просто кошмар. Вы пишете одно слово, а произносите другое»

Защитник «Руны» Джеремайя Хилл в рубрике тележурнала «Вид сверху» «Уроки русского» попробовал угадать значение русских слов.



Слово «Частушка»

– Не понимаю. Даже не могу разобрать первую букву… Вообще никаких идей. Я играл в Казахстане, в Перми и сейчас в Москве, но не припомню такого слова. Может, что-то из еды? Могу прочитать, но без понятия, что это слово означает. Песня с шутками? Я уверен, что половина русских парней из команды не знают его!

Слово «Здравствуйте»

– Мне кажется, такого аналога в английском нет. Сочетание букв в середине похоже на «ТВ». Можете произнести? Серьёзно, вот так? Пишете одно слово, а произносите совсем другое! Половины букв нет! Такое слово я знаю – оно означает «привет». Просто по написанию непонятно, произносится совсем иначе! Просто кошмар. Но вы должны засчитать мне балл!

Слово «Пробежка»

– Из какой это области? Так, это баскетбольный термин… Но наш тренер турок, он не говорит по-русски! Я знаю только один баскетбольный термин по-русски – «попадать». Его я люблю! Может, это болельщики? Или точные броски? Не знаю… Это в зале сейчас? Не человек, не место на площадке, не в зале сейчас. Но связанно с баскетболом, что же это такое? А, понял! Спасибо за подсказку жестом, так гораздо понятнее.