Джеремайя Хилл: «Русский язык – просто кошмар. Вы пишете одно слово, а произносите другое»

Теги Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Джеремайя Хилл Руна Баскетбол

Защитник «Руны» Джеремайя Хилл в рубрике тележурнала «Вид сверху» «Уроки русского» попробовал угадать значение русских слов.

Слово «Частушка»

– Не понимаю. Даже не могу разобрать первую букву… Вообще никаких идей. Я играл в Казахстане, в Перми и сейчас в Москве, но не припомню такого слова. Может, что-то из еды? Могу прочитать, но без понятия, что это слово означает. Песня с шутками? Я уверен, что половина русских парней из команды не знают его!

Слово «Здравствуйте»

– Мне кажется, такого аналога в английском нет. Сочетание букв в середине похоже на «ТВ». Можете произнести? Серьёзно, вот так? Пишете одно слово, а произносите совсем другое! Половины букв нет! Такое слово я знаю – оно означает «привет». Просто по написанию непонятно, произносится совсем иначе! Просто кошмар. Но вы должны засчитать мне балл!

Слово «Пробежка»

– Из какой это области? Так, это баскетбольный термин… Но наш тренер турок, он не говорит по-русски! Я знаю только один баскетбольный термин по-русски – «попадать». Его я люблю! Может, это болельщики? Или точные броски? Не знаю… Это в зале сейчас? Не человек, не место на площадке, не в зале сейчас. Но связанно с баскетболом, что же это такое? А, понял! Спасибо за подсказку жестом, так гораздо понятнее.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А английском такая же ерунда. одно слово очередь "queue" чего стоит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Артём Альбрехт
А английском такая же ерунда. одно слово очередь "queue" чего стоит.
во французском тоже весело)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий