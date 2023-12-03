Олег Киселев после поражения от ЦСКА: «Определенное количество людей в команде не было готово к игре. Будем разбираться»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев после разгромного поражения от (78:112) заявил, что часть команды оказалась не готова к матчу.

«Тяжело комментировать такие игры. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить болельщиков за рекордную посещаемость сегодня.

Все ждали борьбы, но ее сегодня не получилось. Возможно, дело в нашем жестком графике – у ЦСКА было больше времени на подготовку – но это определенно не оправдание. На мой взгляд, сегодня полкоманды на игре отсутствовало, и ЦСКА за счет этого переиграл нас во всех аспектах. Определенное количество людей в команде не было готово к этой игре. Будем разбираться.

У нас не так много времени – три дня, и мы играем в Минске, это очень важная встреча для нас. Поэтому постараемся сделать быстрые выводы из этого поражения и настраиваемся на «Минск», – сказал тренер.