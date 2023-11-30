Олег Киселев: «По всем показателям «Астана» превзошла «Руну», но за счет подборов они совершили на 16 атак больше»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев заявил, что подборы стали главной причиной поражения от «Руны» (90:93 ОТ) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Хорошо сыграли первую половину, но катастрофически, из рук вон плохо провели третью. Так нельзя выходить с перерыва, конечно. « » воспользовалась этим и отыграла преимущество. Затем мы вернулись в игру, но проиграли пять подборов в овертайме, что дало «Руне» второй шанс и привело к их победе. Я их поздравляю.

Мы, конечно, имели шансы и до овертайма: организовали открытую атаку, плюс штрафные. По всем показателям превзошли «Руну», но за счет подборов они совершили на 16 атак больше. Это и явилось залогом их успеха», – заявил Киселев.