Олег Киселев: «По всем показателям «Астана» превзошла «Руну», но за счет подборов они совершили на 16 атак больше»

Теги Единая лига ВТБ Астана Руна Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев заявил, что подборы стали главной причиной поражения от «Руны» (90:93 ОТ) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Хорошо сыграли первую половину, но катастрофически, из рук вон плохо провели третью. Так нельзя выходить с перерыва, конечно. «Руна» воспользовалась этим и отыграла преимущество. Затем мы вернулись в игру, но проиграли пять подборов в овертайме, что дало «Руне» второй шанс и привело к их победе. Я их поздравляю.

Мы, конечно, имели шансы и до овертайма: организовали открытую атаку, плюс штрафные. По всем показателям превзошли «Руну», но за счет подборов они совершили на 16 атак больше. Это и явилось залогом их успеха», – заявил Киселев.

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1 комментарий
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у киселева три половины в матче ну он на своей волне. может 3/2 на полторашку намекает что уже домой под шофе хочет
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