Эртурул Эрдоган после победы над «Астаной: «Горжусь своими игроками»
Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган после гостевой победы над «Астаной» в овертайме (93:90) заявил, что гордится своими игроками.
«Хочу поздравить обе команды, это был действительно напряженный матч, здесь было нелегко играть. «Астана» – отличная, атлетичная команда, с хорошим тренерским штабом. Очень горжусь своими игроками, потому что они сражаются в каждой игре вне зависимости от обстоятельств, в которых мы оказываемся.
Но сезон продолжается, календарь очень плотный, поэтому нам нужно отпраздновать сегодня и подготовиться к следующей игре», – сказал Эрдоган.
«Руна» в гостях отыграла 20-очковое отставание и в овертайме дожала казахстанскую команду – 93:90.