Эртурул Эрдоган после победы над «Астаной: «Горжусь своими игроками»

Теги Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Астана Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган после гостевой победы над «Астаной» в овертайме (93:90) заявил, что гордится своими игроками.

«Хочу поздравить обе команды, это был действительно напряженный матч, здесь было нелегко играть. «Астана» – отличная, атлетичная команда, с хорошим тренерским штабом. Очень горжусь своими игроками, потому что они сражаются в каждой игре вне зависимости от обстоятельств, в которых мы оказываемся.

Но сезон продолжается, календарь очень плотный, поэтому нам нужно отпраздновать сегодня и подготовиться к следующей игре», – сказал Эрдоган.

«Руна» в гостях отыграла 20-очковое отставание и в овертайме дожала казахстанскую команду – 93:90.

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