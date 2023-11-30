Эртурул Эрдоган после победы над «Астаной: «Горжусь своими игроками»

Главный тренер «Руны» после гостевой победы над «Астаной» в овертайме (93:90) заявил, что гордится своими игроками.

«Хочу поздравить обе команды, это был действительно напряженный матч, здесь было нелегко играть. « » – отличная, атлетичная команда, с хорошим тренерским штабом. Очень горжусь своими игроками, потому что они сражаются в каждой игре вне зависимости от обстоятельств, в которых мы оказываемся.

Но сезон продолжается, календарь очень плотный, поэтому нам нужно отпраздновать сегодня и подготовиться к следующей игре», – сказал Эрдоган.

« » в гостях отыграла 20-очковое отставание и в овертайме дожала казахстанскую команду – 93:90.