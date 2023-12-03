Лука Дончич о том, что стал отцом: «Самый счастливый день в моей жизни»

Разыгрывающий « » на этой неделе стал отцом – дочь назвали Габриэлой.

«Это был самый счастливый день в моей жизни.

Вчера я, наверное, лучше всего поспал за последние трое суток – то есть около 4-5 часов. Уже хорошо, учитывая два дня до этого. После трех минут на площадке сказал Джей-Кидду, что выдохся: «Я до 35 не дотяну сегодня». Но потом оправился и смог отбегать весь матч», – рассказал Дончич.

Словенец провел на паркете 46 минут. Дончич в матче с «Оклахомой» (120:126) записал в свой актив 36 очков, 15 подборов, 18 результативных передач, 2 перехвата и 2 блок-шота (7 потерь).

Защитник реализовал 11 из 22 с игры (5 из 13 из-за дуги) и 9 из 14 с линии.