Лука Дончич оформил трипл-дабл после рождения ребенка – 36 очков, 18 передач, 15 подборов – и вышел на 9-е место в истории

Теги Лэрри Берд Даллас НБА Оклахома-Сити Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после рождения дочери оформил 3-й трипл-дабл в сезоне в игре с «Оклахомой» (120:126).

Дончич записал в свой актив 36 очков, 15 подборов, 18 результативных передач, 2 перехвата и 2 блок-шота (7 потерь).

Словенец провел на паркете 46 минут. Дончич реализовал 11 из 22 с игры (5 из 13 из-за дуги) и 9 из 14 с линии.

Это 59-й трипл-дабл в карьере звезды «Мавс». Дончич сравнялся с легендой «Бостона» Ларри Бердом – 9-е место в истории НБА.

Разыгрывающий также стал первым баскетболистом в истории с несколькими матчами с линейкой 35+15+15 с 5 и более реализованными 3-очковыми.

6 комментариев
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Стата конечно сумасшедшая
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Ничего себе трипл-дабл. Положительные эмоции помогли, конечно. Красавец, Лука!
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Отцовство окрыляет так, что никакому Red Bull такое не под силу!
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Нормальная статистика, когда ты проводишь почти 50 мин на площадке, а мяч почти всегда в твоих руках)
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С такой хорошей Оклахомой он чуть не вытащил матч с детсадом вокруг.
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Ответ Тёма Тёма
Ничего себе трипл-дабл. Положительные эмоции помогли, конечно. Красавец, Лука!
А чему помогли то? Матч ведь проиграли.
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