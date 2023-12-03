Лука Дончич оформил трипл-дабл после рождения ребенка – 36 очков, 18 передач, 15 подборов – и вышел на 9-е место в истории

Разыгрывающий « » после рождения дочери оформил 3-й трипл-дабл в сезоне в игре с «Оклахомой» (120:126).

Дончич записал в свой актив 36 очков, 15 подборов, 18 результативных передач, 2 перехвата и 2 блок-шота (7 потерь).

Словенец провел на паркете 46 минут. Дончич реализовал 11 из 22 с игры (5 из 13 из-за дуги) и 9 из 14 с линии.

Это 59-й трипл-дабл в карьере звезды «Мавс». Дончич сравнялся с легендой «Бостона» Ларри Бердом – 9-е место в истории .

Разыгрывающий также стал первым баскетболистом в истории с несколькими матчами с линейкой 35+15+15 с 5 и более реализованными 3-очковыми.