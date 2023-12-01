Лука Дончич стал отцом
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропускает матч против «Мемфиса» по личным причинам.
Словенец на своей странице в соцсети поделился новостью, что у него родилась дочь. Дончич опубликовал фотографию и подписал: «Габриэла!»
Дончич состоит в отношениях со своей невестой Анамарией Голтес с 2016 года. После семи лет совместной жизни Дончич 7 июля – в день, который отсылает к его игровому номеру «77», – сделал девушке предложение.
В конференции на 1-4 лидеры дивизионов. Вроде так было всегда.