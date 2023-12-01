Лука Дончич стал отцом

Теги светская хроника Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропускает матч против «Мемфиса» по личным причинам.

Словенец на своей странице в соцсети поделился новостью, что у него родилась дочь. Дончич опубликовал фотографию и подписал: «Габриэла!»

Дончич состоит в отношениях со своей невестой Анамарией Голтес с 2016 года. После семи лет совместной жизни Дончич 7 июля – в день, который отсылает к его игровому номеру «77», – сделал девушке предложение.

15 комментариев
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Поздравляю, Лука. Как фанат Мавс просто обожаю тебя. Пусть ребенок растет здоровым а ты приведи Даллас к чемпионству
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А как же Букер? Первый сын - Дончича
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Лука Дончич уже давно является отцом Клипперс
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Поздравления волшебнику!)
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Поздравляем
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Блин! Лука сорян! я уже все пиво выпил, которое собирался выпить в предыдущей новости. Но теперь я счастлив за тебя!)))))) я дважды отец и я очень рад за Луку!!
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Дэвина Букера?
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Человек привык попадать, так что неудивительно )
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Ответ Hitgoe Himgob
Поздравляю, Лука. Как фанат Мавс просто обожаю тебя. Пусть ребенок растет здоровым а ты приведи Даллас к чемпионству
Сегодня утром еще Ковбойз подняли игру в 4-й четверти. :)
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Ответ vzi
Сегодня утром еще Ковбойз подняли игру в 4-й четверти. :)
Все нервы потратил, ну их, пока на втором месте в конференции, дай бог там же и останемся)
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Ответ Hitgoe Himgob
Все нервы потратил, ну их, пока на втором месте в конференции, дай бог там же и останемся)
На 2-м месте в дивизионе.
В конференции на 1-4 лидеры дивизионов. Вроде так было всегда.
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Ответ xQcoW
А как же Букер? Первый сын - Дончича
У Луки сын, у Девина братишка
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