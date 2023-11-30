Единая лига ВТБ. «Руна» обыграла «Астану» в овертайме, «Зенит» вырвал победу у «Уралмаша» на последних секундах
В четверг, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли два матча.
Московская «Руна» обыграла в овертайме казахстанскую «Астану», санкт-петербургский «Зенит» вырвал победу у екатеринбургского «Уралмаша» на последних секундах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 ноября, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
- Астана
- Андерсон (25), Хэмм (21 + 12 подборов), Джонсон (8 + 10 передач + 6 потерь), Дэвис (5), Айткали (3) – старт; Канкел (20), Мурзагалиев (4), Хаасе (4), Марчук (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 17.30, «ДИВС»
- Уралмаш
- Эллис (12 + 8 подборов), Невельс (10), Даглас (7 + 8 подборов), Глазунов (5), Захаров (3) – старт; Нельсон (14), Писклов (6), Новиков (2), Пынько (0).
Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 9-3, Зенит – 10-4, Енисей – 8-5, Локомотив-Кубань – 8-5, Самара – 7-6, Руна – 7-6, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 3-9, Минск – 0-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
желаю выйти в плей-офф и пошуметь
Где взяли этих игруль?