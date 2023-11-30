Единая лига ВТБ. «Руна» обыграла «Астану» в овертайме, «Зенит» вырвал победу у «Уралмаша» на последних секундах

В четверг, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата прошли два матча.

Московская «Руна» обыграла в овертайме казахстанскую «Астану», санкт-петербургский «Зенит» вырвал победу у екатеринбургского «Уралмаша» на последних секундах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 9-3, Зенит – 10-4, Енисей – 8-5, Локомотив-Кубань – 8-5, – 7-6, – 7-6, Уралмаш – 7-7, – 6-7, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 3-9, Минск – 0-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.