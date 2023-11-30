Единая лига ВТБ. «Руна» обыграла «Астану» в овертайме, «Зенит» вырвал победу у «Уралмаша» на последних секундах

Теги результаты Зенит Единая лига ВТБ Астана Уралмаш Руна Баскетбол

В четверг, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли два матча.

Московская «Руна» обыграла в овертайме казахстанскую «Астану», санкт-петербургский «Зенит» вырвал победу у екатеринбургского «Уралмаша» на последних секундах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Руна 90:93 OT (21:13, 26:19, 14:27, 21:23, 8:11)
Дата проведения
30 ноября, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча
Астана
Андерсон (25), Хэмм (21 + 12 подборов), Джонсон (8 + 10 передач + 6 потерь), Дэвис (5), Айткали (3) – старт; Канкел (20), Мурзагалиев (4), Хаасе (4), Марчук (0).
Руна
Дж. Хилл (23 + 7 передач), Иванович (18 + 7 передач), Попов (7), Жмако (2), Комиссаров (0) – старт; Походяев (16 + 7 подборов), Тайус (12 + 8 подборов), Савин (10), Раданов (3), Сопин (2).

Уралмаш – Зенит 59:61 (11:16, 22:13, 7:14, 19:18)
Дата проведения
30 ноября, 17.30, «ДИВС»
Онлайн матча
Уралмаш
Эллис (12 + 8 подборов), Невельс (10), Даглас (7 + 8 подборов), Глазунов (5), Захаров (3) – старт; Нельсон (14), Писклов (6), Новиков (2), Пынько (0).
Зенит
Курич (15), Фрэйзер (9 + 9 передач), Карасев (5), Зубков (3 + 9 подборов), Клименко (3) – старт; Дублевич (11), Герасимов (6), Вольхин (6), Хантер (3), Морман (0).

Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 9-3, Зенит – 10-4, Енисей – 8-5, Локомотив-Кубань – 8-5, Самара – 7-6, Руна – 7-6, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 3-9, Минск – 0-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удивительно низкая результативность для первой половины матча.Ладно для ,,Зенита,, нужно привыкнуть к новой площадке,а от хозяев хотелось бы видеть более высокую реализацию ,казалось,в довольно простых ситуациях .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уралмаш самая интересная команда как минимум из новичков
желаю выйти в плей-офф и пошуметь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Октавиус Эллис в составе.И это радует в преддверии игры с одним из сильнейших соперников в лиге.Тем более есть у ,,Зенита,, должок за проигранный матч первого круга .Красивой игры командам, верим в победу ,,Уралмаша,,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сегодня в Ебурге накосорезили все - и судьи, и игроки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уралмаш отвратителен.Зенит такой же.Потерь много непозволительно.Фрейзер много лезет в краску и часто теряет мяч.Моэрман после травмы пока не кондиция.Дублевичу бы больше цепкости на подборах,а так хорош.Куричу спасибо за железные нервы в концовке,хотя возрастных игроков Зенита оборонительная игра выматывает.Это факт.Повезло,что Павичевич не умеет контролировать эмоции.Ну и случилось нарушение Эллиса в конце.Победа получилась...Никакая.Но это победа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Объясните, почему тренер берёт тайм-аут только при рывке 0:14 в начале третей. Когда до этого за 20 минут пропустили 29? Кто-то может объяснить почему не взять тайм-аут когда пропустили рывок 0:6?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ heivani
Удивительно низкая результативность для первой половины матча.Ладно для ,,Зенита,, нужно привыкнуть к новой площадке,а от хозяев хотелось бы видеть более высокую реализацию ,казалось,в довольно простых ситуациях .
Что там за брак на паркете, за 6минут 0 очей?
Где взяли этих игруль?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ serginho07
Что там за брак на паркете, за 6минут 0 очей? Где взяли этих игруль?
Нет для меня Сержиньо объяснений; я не понимаю,как так можно отвратительно в большей части времени играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий