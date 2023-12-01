Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Минск»
В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ российский «Нижний Новгород» примет белорусский «Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 декабря, 19.00, «КРК Нагорный»
Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 9-3, Зенит – 10-4, Енисей – 8-5, Локомотив-Кубань – 8-5, Самара – 7-6, Руна – 7-6, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 3-9, Минск – 0-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.