Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Минск»

Теги результаты Минск БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ российский «Нижний Новгород» примет белорусский «Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Минск
Дата проведения
1 декабря, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 9-3, Зенит – 10-4, Енисей – 8-5, Локомотив-Кубань – 8-5, Самара – 7-6, Руна – 7-6, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 3-9, Минск – 0-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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