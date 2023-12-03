Име Удока не увидел старания у своих игроков: «Когда вас выносит команда, которая обычно вообще не борется, это плохой знак»

Теги Хьюстон Лейкерс Име Удока НБА Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока раскритиковал команду за недостаток старания после поражения от «Лейкерс» (97:107).

«Вероятно, наша худшая игра в целом, если говорить о старании и внимании к деталям, а такого в этом сезоне еще не было. У нас что-то хоть немного начало получаться, но, похоже, это вскружило некоторым людям голову.

Когда вас выносит команда, которая обычно вообще не борется, это плохой знак», – сказал Удока.

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6 комментариев
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Хорош
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Ответ bear7904
Лейкерс выше в таблице, больше побед, два аллтайм аллстара, о чем он вообще говорит? Не борятся, чисто на таланте?
А прикинь где будут ЛАЛ если они еще и бороться начнут
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Хоть кто-то это сказал ))
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Лейкерс выше в таблице, больше побед, два аллтайм аллстара, о чем он вообще говорит? Не борятся, чисто на таланте?
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"I poke bears", но уже от Удоки. Нахватался у Брукса
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Ответ bear7904
Лейкерс выше в таблице, больше побед, два аллтайм аллстара, о чем он вообще говорит? Не борятся, чисто на таланте?
очевидно же о чем он говорит. у луки вон 36+16+18 но он тоже вообще не борется
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