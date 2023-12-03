Име Удока не увидел старания у своих игроков: «Когда вас выносит команда, которая обычно вообще не борется, это плохой знак»

Главный тренер « » раскритиковал команду за недостаток старания после поражения от « » (97:107).

«Вероятно, наша худшая игра в целом, если говорить о старании и внимании к деталям, а такого в этом сезоне еще не было. У нас что-то хоть немного начало получаться, но, похоже, это вскружило некоторым людям голову.

Когда вас выносит команда, которая обычно вообще не борется, это плохой знак», – сказал Удока.