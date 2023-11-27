Амен Томпсон вернулся на паркет, но тренируется без контакта
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока рассказал, как проходит процесс восстановления 4-го номера драфта Амена Томпсона. Форвард вылетел в начале ноября с растяжением связок голеностопа.
«Амен хорошо прогрессирует, делает больше на площадке. Немного вернул свою прыгучесть. Понятно, что он еще не начинал тренироваться с контактом. Это будет следующим шагом для него», – поделился специлист.
По словам Удоки, когда Томпсон будет близок к возвращению, он, скорее всего, начнет с выступления за «Рио Гранде» в Лиге развития.
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