Амен Томпсон вернулся на паркет, но тренируется без контакта

Теги Хьюстон Име Удока НБА Амен Томпсон Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока рассказал, как проходит процесс восстановления 4-го номера драфта Амена Томпсона. Форвард вылетел в начале ноября с растяжением связок голеностопа.

«Амен хорошо прогрессирует, делает больше на площадке. Немного вернул свою прыгучесть. Понятно, что он еще не начинал тренироваться с контактом. Это будет следующим шагом для него», – поделился специлист.

По словам Удоки, когда Томпсон будет близок к возвращению, он, скорее всего, начнет с выступления за «Рио Гранде» в Лиге развития.

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