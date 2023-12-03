Име Удока был удален после диалога с Леброном у боковой: «Судье не понравилось то, что он услышал»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс Име Удока НБА Баскетбол - видео судьи Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока был удален по ходу гостевой встречи с «Лейкерс» (97:107).

За 8:35 до финальной сирены Джеймс и Удока обменялись репликами у боковой. Стоящий рядом судья зафиксировал второй технический фол за грубость в адрес Джеймса, который также получил технический.

«Мы немного поговорили, и судье не понравилось то, что он услышал», – заявил Удока на пресс-конференции.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Словами удаляет тренеров соперников с площадки. И это в в 38 лет !
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По картинке казалось - мило поговорили, а свистун все слышал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
какая разница судье о чем они там болтают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ 3pointmaster
какая разница судье о чем они там болтают
Может там было что-то типа :
- Судьи сегодня мудаки.
- Да точно полные мудаки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий