Име Удока был удален после диалога с Леброном у боковой: «Судье не понравилось то, что он услышал»

Главный тренер « » был удален по ходу гостевой встречи с « » (97:107).

За 8:35 до финальной сирены и Удока обменялись репликами у боковой. Стоящий рядом судья зафиксировал второй технический фол за грубость в адрес Джеймса, который также получил технический.

«Мы немного поговорили, и судье не понравилось то, что он услышал», – заявил Удока на пресс-конференции.