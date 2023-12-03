Име Удока был удален после диалога с Леброном у боковой: «Судье не понравилось то, что он услышал»
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока был удален по ходу гостевой встречи с «Лейкерс» (97:107).
За 8:35 до финальной сирены Джеймс и Удока обменялись репликами у боковой. Стоящий рядом судья зафиксировал второй технический фол за грубость в адрес Джеймса, который также получил технический.
«Мы немного поговорили, и судье не понравилось то, что он услышал», – заявил Удока на пресс-конференции.
- Судьи сегодня мудаки.
- Да точно полные мудаки.