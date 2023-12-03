Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Задаром», «Црвена Звезда» встретится с «Цибоной»
В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.
Словенская «Цедевита-Олимпия» сыграет с хорватским «Задаром», сербская «Црвена Звезда» встретится с хорватской «Цибоной».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 19.00, «Dvorana Stožice»
- Дата проведения
- 3 декабря, 21.00, «Штарк Арена»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 7-3, Партизан Сербия – 7-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Задар Хорватия – 4-5, Борац Чачак Сербия – 4-6, Цибона Хорватия – 3-6, ФМП Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-7, КРКА Словения – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.