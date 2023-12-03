Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Задаром», «Црвена Звезда» встретится с «Цибоной»

В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

Словенская «Цедевита-Олимпия» сыграет с хорватским «Задаром», сербская «Црвена Звезда» встретится с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 7-3, Партизан Сербия – 7-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Задар Хорватия – 4-5, Борац Чачак Сербия – 4-6, Цибона Хорватия – 3-6, ФМП Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-7, КРКА Словения – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.