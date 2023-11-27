Адриатическая лига. КРКА проиграл «Црвене Звезде», «Партизан» разгромил «Борац»

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В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.

Словенский КРКА проиграл сербской «Црвене Звезде», сербский «Партизан» разгромил соотечественников из «Бораца».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

КРКА – Црвена Звезда 67:90 (13:26, 12:15, 17:21, 25:28)
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «Športna dvorana Leona Štuklja»
Онлайн матча
КРКА
Стергар (15), Cerkvenik (9), Радованович (5 + 8 подборов), Шпан (3 + 6 потерь), Мацура (3) – старт; Казинс (11), Шкедель (10), Jurkovič (8), Bačvić (3), Bobnar (0).
Црвена Звезда
Боломбой (13), Недович (11), дос Сантос (9), Митрович (9 + 7 передач), Гедрайтис (6) – старт; Тоби (16), Лазаревич (12), Симонович (12), Давидовац (2), Теодосич (0), Напьер (0 + 6 потерь), Илич (0).

Партизан – Борац Чачак 101:56 (24:16, 31:13, 31:14, 15:13)
Дата проведения
27 ноября, 22.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча
Партизан
Понитка (13 + 7 передач), Дозьер (12), Камински (10), Кабокло (8 + 11 подборов), Наннэлли (3) – старт; Вукчевич (24), Смаилагич (13), Анджушич (8), Копривица (6 + 7 подборов), Ярамаз (2), Ледэй (2).
Борац Чачак
Segu (16), Birts (11), Rebrača (9 + 7 подборов), Franklin (7), Чарапич (0) – старт; Томашевич (5), Талич (4), Ускокович (2), Николич (2), Perrott-Hunt (0), Манойлович (0), Тодорович (0).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Партизан Сербия – 6-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Борац Чачак Сербия – 4-5, Задар Хорватия – 4-5, ФМП Сербия – 3-6, Цибона Хорватия – 3-6, КРКА Словения – 2-7, Сплит Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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