Адриатическая лига. КРКА проиграл «Црвене Звезде», «Партизан» разгромил «Борац»

В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги прошли два матча.

Словенский КРКА проиграл сербской «Црвене Звезде», сербский «Партизан» разгромил соотечественников из «Бораца».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Партизан Сербия – 6-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Борац Чачак Сербия – 4-5, Задар Хорватия – 4-5, ФМП Сербия – 3-6, Цибона Хорватия – 3-6, КРКА Словения – 2-7, Сплит Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.