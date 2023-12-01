Адриатическая лига. «Сплит» против КРКА

Теги результаты Адриатическая лига КРКА Сплит Баскетбол

В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Сплит» примет словенский клуб КРКА.

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Сплит – КРКА
Дата проведения
1 декабря, 20.00, «Dvorana KK Split»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Партизан Сербия – 6-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Борац Чачак Сербия – 4-5, Задар Хорватия – 4-5, ФМП Сербия – 3-6, Цибона Хорватия – 3-6, КРКА Словения – 2-7, Сплит Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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