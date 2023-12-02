Адриатическая лига. «Борац» – «Будучность», ФМП против «Партизана»

В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут три матча.

Сербский «Борац» примет черногорскую «Будучность», во встрече сербских клубов ФМП сыграет с «Партизаном».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Партизан Сербия – 6-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Борац Чачак Сербия – 4-5, Задар Хорватия – 4-5, ФМП Сербия – 3-6, Цибона Хорватия – 3-6, Сплит Хорватия – 3-7, КРКА Словения – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.