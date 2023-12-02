Адриатическая лига. «Борац» – «Будучность», ФМП против «Партизана»
В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.
Сербский «Борац» примет черногорскую «Будучность», во встрече сербских клубов ФМП сыграет с «Партизаном».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 19.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
- Дата проведения
- 2 декабря, 21.00, «Hala Borac»
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Партизан Сербия – 6-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Борац Чачак Сербия – 4-5, Задар Хорватия – 4-5, ФМП Сербия – 3-6, Цибона Хорватия – 3-6, Сплит Хорватия – 3-7, КРКА Словения – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.