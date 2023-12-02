Александер Секулич об УНИКСе: «Одна из сильнейших команд Лиги ВТБ с составом уровня плей-офф Евролиги»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«К нам едет одна из сильнейших команд Лиги ВТБ с составом уровня плей-офф Евролиги. Ненад Димитриевич, Маркос Найт, Дмитрий Кулагин, Джален Рэйнольдс, Эрик Грин, Исмаэль Бако – большие мастера. Нам нельзя будет терять концентрацию ни на секунду, чтобы победить эту команду.

С другой стороны, мы в ноябре обрели уверенность и набрали хороший ход – с учетом Кубка России выиграли 5 матчей подряд. Да, у нас бывают неудачные отрезки по ходу матчей, но это баскетбол – без спадов не играет никто. Более важно то, что мы все лучше справляемся с моментами, когда игра не идет, правильно на это реагируем и находим способы повернуть ситуацию обратно в свою пользу», – заявил Секулич.

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