Дражен Анзулович о матче с «Енисеем»: «Не очень понятно, кто будет у нас играть. Два лучших снайпера травмированы»
Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал о готовности команды к матчу Единой лиги ВТБ против «Енисея».
«Это будет третья наша игра за пять дней – тяжелый график для команды, учитывая те проблемы, которые мы сейчас имеем из-за вируса. Пока даже не очень понятно, кто будет у нас играть: два лучших снайпера команды травмированы. Скорее всего, кто сможет играть, мы будем знать только перед самым матчем.
И главная задача для команды и для всех игроков: отдай все, что сможешь, и покажи на площадке все лучшее!» – заявил Анзулович.