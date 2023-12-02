Девин Букер не согласен с тем, что играть на счет до конца матча является неуважением к сопернику

Теги Финикс НБА Андре Драммонд Девин Букер Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер не согласился с мнением о том, что играть на счет до последних секунд матча, даже если победитель очевиден, является неуважением к сопернику.

Новый внутрисезонный турнир НБА подразумевает, что разница набранных и пропущенных очков имеет значение при распределении мест в группе. Лигу в последнее время критиковали за такое решение.

«Я видел, что команды были недовольны этим. Я не понимаю, почему так. Видел, что игроки были недовольны этим. Я не понимаю, почему так.

Мне бы хотелось, чтобы так было в каждом матче – ты играешь до самого конца, и это не считается неуважением. Просто соревновательность, борьба», – заявил Букер.

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5 комментариев
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Только родился, а уже базу выдал
+17
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+17
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Ответ AaaaRrrr
Только родился, а уже базу выдал
Так у него отец играл в Европе (за "Химки" в том числе), он знает, о чём говорит)
+4
-1
+3
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Интересно, было такое что побеждающая команда сливала три владения? Смотрелось бы очень уважительно, к зрителям, в особенности.
+2
-1
+1
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