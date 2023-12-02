Девин Букер не согласен с тем, что играть на счет до конца матча является неуважением к сопернику

Звездный защитник « » не согласился с мнением о том, что играть на счет до последних секунд матча, даже если победитель очевиден, является неуважением к сопернику.

Новый внутрисезонный турнир подразумевает, что разница набранных и пропущенных очков имеет значение при распределении мест в группе. Лигу в последнее время критиковали за такое решение.

«Я видел, что команды были недовольны этим. Я не понимаю, почему так. Видел, что игроки были недовольны этим. Я не понимаю, почему так.

Мне бы хотелось, чтобы так было в каждом матче – ты играешь до самого конца, и это не считается неуважением. Просто соревновательность, борьба», – заявил Букер.