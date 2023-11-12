Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях сыграет с «Задаром», «Партизан» встретится с «Игокеа»

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут три матча.

«Црвена Звезда» в гостях сыграет с «Задаром», «Партизан» встретится с «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-1, Партизан Сербия – 5-1, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Студентски центар Черногория – 4-3, Мега Сербия – 3-3, Задар Хорватия – 3-3, ФМП Сербия – 3-4, Борац Чачак Сербия – 3-4, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5, Сплит Хорватия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.