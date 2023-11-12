Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях сыграет с «Задаром», «Партизан» встретится с «Игокеа»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Задар Мега Игокеа Морнар Бар Баскетбол

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.

«Црвена Звезда» в гостях сыграет с «Задаром», «Партизан» встретится с «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Задар – Црвена Звезда
Дата проведения
12 ноября, 19.00
Онлайн матча

Морнар Бар – Мега
Дата проведения
12 ноября, 21.00, «Topolica»
Онлайн матча

Партизан – Игокеа
Дата проведения
12 ноября, 23.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-1, Партизан Сербия – 5-1, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Студентски центар Черногория – 4-3, Мега Сербия – 3-3,  Задар Хорватия – 3-3, ФМП Сербия – 3-4, Борац Чачак Сербия – 3-4, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5, Сплит Хорватия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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