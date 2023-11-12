Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях сыграет с «Задаром», «Партизан» встретится с «Игокеа»
В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.
«Црвена Звезда» в гостях сыграет с «Задаром», «Партизан» встретится с «Игокеа».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.00
- Дата проведения
- 12 ноября, 21.00, «Topolica»
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.00, «Штарк Арена»
Положение команд: Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-1, Партизан Сербия – 5-1, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Студентски центар Черногория – 4-3, Мега Сербия – 3-3, Задар Хорватия – 3-3, ФМП Сербия – 3-4, Борац Чачак Сербия – 3-4, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5, Сплит Хорватия – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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