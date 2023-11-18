Адриатическая лига. «Игокеа» – «Будучность», «Борац» против ФМП

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

Боснийский клуб «Игокеа» примет черногорскую «Будучность», в противостоянии сербскиз команд «Борац» встретится с ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 6-1, Будучность Черногория – 6-1, Партизан Сербия – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-2, Студентски центар Черногория – 4-4, Мега Сербия – 4-3, Задар Хорватия – 4-4, ФМП Сербия – 3-4, Борац Чачак Сербия – 3-4, Цибона Хорватия – 3-5, КРКА Словения – 1-6, Морнар Бар Черногория – 1-6, Сплит Хорватия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.