Адриатическая лига. «Игокеа» – «Будучность», «Борац» против ФМП

Теги результаты Адриатическая лига Будучность ФМП Борац Чачак Игокеа Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Боснийский клуб «Игокеа» примет черногорскую «Будучность», в противостоянии сербскиз команд «Борац» встретится с ФМП.

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Игокеа – Будучность
Дата проведения
18 ноября, 19.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Борац Чачак – ФМП
Дата проведения
18 ноября, 21.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 6-1, Будучность Черногория – 6-1, Партизан Сербия – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-2, Студентски центар Черногория – 4-4, Мега Сербия – 4-3,  Задар Хорватия – 4-4, ФМП Сербия – 3-4, Борац Чачак Сербия – 3-4, Цибона Хорватия – 3-5, КРКА Словения – 1-6, Морнар Бар Черногория – 1-6, Сплит Хорватия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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