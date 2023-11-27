Дражен Анзулович о матче с «Астаной»: «У «Самары» есть некоторые проблемы с составом, но я верю в команду»

Теги Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Астана Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».

«Это будет сложная игра для нас. У нас есть некоторые проблемы с составом, но я верю в команду, верю, что она может показать хорошую игру. Тактически мы готовы к матчу, будем стараться контролировать игру, контролировать темп игры.

Мы уважаем «Астану», как и любого соперника, с которым встречаемся. Но для нас важно проявить собственные лучшие качества и воспользоваться шансами, чтобы выиграть», – заявил Анзулович.

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1 комментарий

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Roman0393
кроме Хоукинса кто травмирован?
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