Защитник Терренс Росс завершил игровую карьеру в 32 года после 11 сезонов в НБА.

Росс дебютировал в лиге в 2012 году. Он выступал за « », « » и « ».

Во время первого же сезона в НБА Росс стал победителем данк-контеста. В минувшем игровом году Терренс принял участие в 21 матче за «Санз», набирая в среднем по 9,0 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи.

Росс объяснил решение уйти из баскетбола травмами (колено, спина), а также желанием проводить больше времени дома с семьей.