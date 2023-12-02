Терренс Росс завершил карьеру после 11 сезонов в НБА

Теги Орландо Финикс Торонто НБА Терренс Росс Баскетбол

Защитник Терренс Росс завершил игровую карьеру в 32 года после 11 сезонов в НБА.

Росс дебютировал в лиге в 2012 году. Он выступал за «Торонто», «Орландо» и «Финикс». 

Во время первого же сезона в НБА Росс стал победителем данк-контеста. В минувшем игровом году Терренс принял участие в 21 матче за «Санз», набирая в среднем по 9,0 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи.

Росс объяснил решение уйти из баскетбола травмами (колено, спина), а также желанием проводить больше времени дома с семьей.

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2 комментария
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ТЕРРЕНС РОСС ЛАЙКА БОСС!
Человек, который всегда играл чтобы залетать в TOP-10 лучших моментов игрового дня (но чаще получалась в роли пострадавшей стороны).
Капец я старый...
+4
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Неожиданно
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