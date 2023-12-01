Кевин Дюрэнт о первой линейке кроссовок Энтони Эдвардcа: «Никогда вы не увидите меня в этих мазафакерах»

Атакующий защитник «Миннесоты» презентовал свою первую линейку кроссовок adidas AE1. Они поступят в продажу 16 декабря.

На вопрос, кого Эдвардс желает в них увидеть, лидер «Тимбервулвз» назвал : «Он же с Nike. Хочу, чтобы Кей-Ди разочек надел их. В игре, не на тренировке».

Дюрэнт, у которого пожизненный контракт с Nike, отреагировал в соцсетях: «НИКОГДА вы не увидите меня в этих мазафакерах».