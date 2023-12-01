Кевин Дюрэнт о первой линейке кроссовок Энтони Эдвардcа: «Никогда вы не увидите меня в этих мазафакерах»

Теги НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол - фото кроссовки Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс презентовал свою первую линейку кроссовок adidas AE1. Они поступят в продажу 16 декабря.

На вопрос, кого Эдвардс желает в них увидеть, лидер «Тимбервулвз» назвал Кевина Дюрэнта: «Он же с Nike. Хочу, чтобы Кей-Ди разочек надел их. В игре, не на тренировке».

Дюрэнт, у которого пожизненный контракт с Nike, отреагировал в соцсетях: «НИКОГДА вы не увидите меня в этих мазафакерах».

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9 комментариев
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У Адидаса кончилась фантазия
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Какие забавные цветастые галоши
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Кроссовки трипофоба)
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"Лапти да лапти да лапти мои, лапти липовые...", как в песне поётся. Но полиуретановые лапти это что-то новое))) Лапти фирмы adidas это, братцы, высший класс)))
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Ответ pepperboy5000
Кроссовки трипофоба)
Да тупа кроксы какие-то)
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Интересно, как гнется эта перфорированная часть, кажется что тапки больше для выпендрежа, чем для площадки
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А если в говно в таких наступить, то всё - выбрасывать?
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